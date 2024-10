Mario Balotelli non ripartirà nemmeno dal Genoa. Secondo La Repubblica, infatti, nonostante la "sponsorizzazione" di Gilardino l'attaccante ex Inter non ha convinto la dirigenza rossoblu, che ha deciso di optare per Gaston Pereiro e che sembra orientata a rinunciare al "più divisivo dei giocatori". Da parte sua Gilardino ha promesso al giocatore la maglia del Genoa, ma ha per ora trovato un muro in società, nonostante lo stop di diverse settimane che attende Vitinha.