Un mix di giovani ed esperti. La Sampdoria tenta l'assalto alla Serie A con un mercato complementare che regali a Pirlo un assetto temibile per la concorrenza. E, come riferisce Il Secolo XIX, il direttore sportivo Pietro Accardi ha in mano Ebenezer Akinsammiro, 19enne centrocampista dell'Inter. I blucerchiati avrebbero superato la concorrenza del Lecce, ma anche di Palermo e Reggiana. L'Inter ha intenzione di accelerare per Giovanni Leoni, ecco che Akinsammiro potrebbe rientrare nell'operazione. Tra i giovani monitorati dalla Samp anche Pio Esposito.