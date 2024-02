Era stato tutto programmato per le visite mediche di Mehdi Taremi ieri a Milano, ma poi è arrivato il dietrofront. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'attaccante iraniano e l'Inter hanno trovato l'accordo e il matrimonio sarà certamente celebrato, ma si è deciso di rimandare lo step delle visite per non mettere in difficoltà la punta con la sua attuale squadra. Ieri il Porto doveva riposare, ma ha scelto di allenarsi dopo il ko in campionato. E allora tutto rimandato per Taremi, ma niente è stato cancellato: sarà un giocatore dell'Inter.