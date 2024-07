Primo allenamento e subito gol: Mehdi Taremi si è presentato al meglio, pronto all'uso proprio come sperava Simone Inzaghi. L'iraniano è stato preso per questo: essere sempre a disposizione e non far rimpiangere i "titolari" quando chiamato in causa. Un titolare aggiunto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

I 91 gol in quattro stagioni, una decina dei quali firmati in Champions - hanno spinto l'Inter a scattare in avanti lo scorso inverno, bruciando la concorrenza: il senso del gol e la duttilità dell'iraniano hanno messo d'accordo tutti, da Inzaghi a Marotta e Ausilio. E il triennale da 3 milioni netti a stagione, ufficializzato ieri dal club nerazzurro, è il bollino qualità che in viale della Liberazione hanno appiccicato addosso a Taremi.

Considerando gli impegno di Lautaro e Thuram, probabilmente sarà proprio Taremi il punto di riferimento avanzato a inizio campionato. Ora, quindi, l'Inter può godersi tre attaccanti in doppia cifra in un solo campionato: non succede da 20 anni, dai tempi di Adriano, Vieri e Martins, che nel 2004-05 chiusero rispettivamente con 16, 13 e 11 gol segnati in Serie A.