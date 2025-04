Quattro gol in due e ingaggi che pesano: oggi la Gazzetta dello Sport parla di Taremi e Correa come di un doppio flop di mercato. Inutile nascondersi: l'argentino è stata una scommessa persa e anche quest'anno il suo contributo è stato sotto terra; l'iraniano non ha minimamente dato quanto ci si aspettava al suo primo anno in nerazzurro.

"Quel che è certo è che l’Inter, di fronte ai traguardi di una stagione che può diventare storica, si ritrova a dover spingere con due motori spenti ma costosi: se sul monte gol Taremi e Correa incidono per il 4 per cento, le cose cambiano pesando i loro ingaggi - spiega la Gazzetta -. L’iraniano guadagna 3 milioni a stagione, l’argentino addirittura lo supera di 500mila euro: in totale fanno 12 milioni lordi fino a giugno. Costo che si alleggerirà a stagione chiusa, quando il Tucu saluterà con un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali del club. Il futuro di Taremi è scritto sul contratto firmato la scorsa estate, dice scadenza nel 2027, anche se confermare questa versione di Mehdi diventerebbe problematico".