Addio Svizzera, ora solo Inter. Yann Sommer ieri ha ufficialmente detto addio alla nazionale rossocrociata e ha anche aggiunto di volersi dedicare esclusivamente ai colori nerazzurri con i quali "voglio ancora ottenere molto".

Il debutto a Genova - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non è stato dei più felici: lo svizzero è inciampato in un errore che è costato il primo gol del Genoa con quel pasticcio in uscita su Vitinha che ha spianato la strada al tocco di Vogliacco. Sfortunato, invece, sul rigore parato a Messias e poi ribadito in rete dallo stesso avversario.

Una prestazione insufficiente che però è una rarità, vista la costanza di rendimento e la sicurezza che il 35enne ha trasmesso a Bastoni e compagni fin dalla prima partita in nerazzurro. Dedicarsi a tempo pieno all’Inter, come ha ribadito anche nella conferenza stampa di Zurigo, diventerà la cura migliore per evitare cali di concentrazione e giornate no come al Ferraris. Anche perché quest'anno la concorrenza di Martinez non farà sconti.