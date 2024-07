Mancano ormai solo otto giorni al ritorno al lavoro in quel di Appiano Gentile. Il 13 luglio, infatti, i campioni d'Italia torneranno a sudare per prepararsi in vista dell'inizio della nuova stagione che si aprirà con la dura trasferta di Genova.

Ovviamente - come ricorda la Gazzetta - sarà un'Inter a ranghi ridotti, come è logico per una stagione che prenderà il via quando Europeo e Coppa America saranno agli atti finali. Quali le certezze di Inzaghi? Di certo il tecnico nerazzurro potrà subito contare su Martinez e Taremi, due dei nuovi arivi. Pochi giorni dopo arriverà anche Zielinski, l'altro rinforzo estivo: il centrocampista ex Napoli ha giocato la prima fase dell'Europeo con la sua Polonia e si aggregherà a metà della prima settimana di lavoro. Come lui anche chi, come l'albanese Asllani, ha salutato l'Europeo ai gironi.

Tra il 20 e il 23, invece, è previsto il rientro degli azzurri, fuori già agli ottavi in Germania per mano della Svizzera. Poi ci sarà da capire le tempistiche per gli altri nazionali ancora in gara: i francesi Pavard e Thuram, gli olandesi De Vrij e Dumfries che sfideranno la Turchia di Calhanoglu, Sommer e, chiaramente, Lautaro e Valentin Carboni.