Tanto lavoro ancora da fare per Marotta e Ausilio: all'Inter mancano due portieri, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per il momento i nerazzurri hanno messo in stand-by tutte le trattative per dare precedenza all'erede di Onana.

In particolare, si parla del difensore di piede destro (Toloi la prima opzione), di una mezzala (Samardzic è la priorità) e di un centravanti (Morata è il preferito di Inzaghi). "Le trattative però restano vive", si legge.