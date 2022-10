Per André Onana giocare stasera al Camp Nou significherà affrontare "un pezzo della sua vita", come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Arrivò da queste parti a 13 anni, dormiva nelle stanze dedicate ai canterani nel Camp Nou e poi alla Masia. Guardava al Camp Nou, il giovane André, come un bimbo guarda a Babbo Natale. Sognava di vederlo da vicino, almeno una volta. E invece non ha mai esordito perché al momento del possibile decollo il d.s. Zubizarreta, altro portiere, fece altre scelte", si legge.