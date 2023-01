Non ci saranno più di 400 tifosi provenienti dall' Italia sugli spalti dello stadio che oggi a Riad ospiterà la Supecoppa Italiana . Ci sarà qualche italiano in campo, invece, due dei quali sono tifosissimi delle squadre che rappresentano. Davide Calabria è anche il capitano dell' Inter . Gioca in rossonero da quando aveva 11 anni, ha già vinto un trofeo nel 2016 ma non ha giocato nemmeno 1'. Ha conquistato lo scudetto, ma il capitano era Romagnoli . Vuole vincere con la fascia al braccio.

Quella che non ha Dimarco, la cui storia è però sulla stessa falsariga di Calabria. E' cresciuto a Calvairate, a 8 chilometri da San Siro. Andava in Curva Nord assieme allo zio. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di girovagare per l'Italia e tornare nel 2021. Ora è a Milano per restarci. "Dentro allo spogliatoio, l’azzuro è l’unico vero milanese ed è diventato custode dell’interismo, motivatore di tanti compagni, uno in particolare: Romelu Lukaku, con cui ogni sera ha appuntamento per una sfida alla play a Call of Duty o Fifa Pro Clubs".