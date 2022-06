La Gazzetta dello Sport conferma l'apertura del Chelsea all'addio di Lukaku in direzione Milano, ma getta immediatamente tanta acqua sul fuoco. "L’apertura c’è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava il club nerazzurro - si legge -. Il Chelsea lascerà partire Lukaku ma non in prestito gratuito o giù di lì. Non può farlo, non vuole farlo neppure un anno dopo aver investito 115 milioni di euro. È una questione finanziaria, certo, ma anche di immagine: creerebbe un precedente pericoloso che il club inglese sente il dovere di evitare".

Un prestito oneroso a non meno di 23 milioni di euro, che poi è la cifra di ammortamento di Lukaku nel bilancio del Chelsea: questo il limite al di sotto del quale il Chelsea non può andare. E allora la Gazzetta propone una terza via, ossia la possibilità di uno scambio: "Rosa dell’Inter alla mano, i nomi che possono avere un mercato di alto livello in Premier sono i soliti: Skriniar, Bastoni e Lautaro su tutti. Il tutto, con formule da definire e non necessariamente uguali per i tre giocatori in questione".