Ieri Lautaro ha messo a segno il suo 29esimo gol in campionato nell'anno solare e Meazza a 30 dista solo una lunghezza. Un 2023 finora splendido per il Toro nerazzurro, sempre più leader di questo grande gruppo. Superati Milito e Vieri come numero totale di gol in un anno, davanti nella storia gli restano appunto Meazza a 30, Angelillo a 31 e Nyers a 32.

Annata incredibile, che arriva dopo la vittoria al Mondiale con l'Argentina come ricorda la Gazzetta dello Sport. Un gol anche per la sua Bahia Blanca, colpita duro dalla tragedia dell'altro giorno.