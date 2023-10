Un altro gol per Lautaro Martinez. E il dato è portato alla luce dalla Gazzetta dello Sport: "C’è solo un giocatore che nei 5 grandi campionati finora ha fatto meglio di Lautaro: Serhou Guirassy, 27enne francese naturalizzato guineano, punta dello Stoccarda. Martinez in nove giornate di Serie A è arrivato già a 11 centri (12 se si considera anche la Champions), Guirassy è invece a quota 14 in Bundesliga. I due sono gli unici ad averne fatti più di 10 in questa stagione". Impressionante.