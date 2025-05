Tanti interisti hanno già invaso Monaco di Baviera, dove questa sera si giocherà la finale di Champions League. Famiglie, bambini e amici pronti sono pronti a vivere la grande emozione di PSG-Inter, ma c’è ovviamente da fare i conti anche con il problema ordine pubblico: preoccupa la presenza di gruppi di tifosi violenti, spiega oggi tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport.

"Gli ultrà nerazzurri senza biglietto planeranno in massa a Marienplatz accompagnati da quelli del Nizza (con cui sono gemellati) - spiega la rosea -. Piccolo particolare: i tifosi nizzardi e quelli parigini si detestano dall’alba dei tempi. Inoltre, in Francia si teme che alla CUP, la curva del Psg antifascista e antirazzista, si uniscano gruppi indipendenti più violenti. È il caso di Karsud, Indep VA 91 e alcuni reduci della Kop of Boulogne". Coi francesi dovrebbero essere presenti anche ultrà del Napoli. Da ricordare che nel 2018, giorno di Inter-Napoli, venne ucciso il capo ultrà del Varese Daniele Belardinelli.