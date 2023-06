L'Inter va a Torino con la qualificazione alla prossima Champions già in tasca, ma conscia che può esserci ancora qualcosina da chiedere a questo campionato. "Sorpassare la Lazio sul filo di lana e chiudere al secondo posto vorrebbe dire mettersi in tasca 5 milioni in più; farsi sorpassare dal Milan vorrebbe dire 5 milioni in meno", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Oltre al lato economico, ovviamente, c'è anche quello tattico e mentale: oggi è l'occasione per rodare i motori in vista della finale di Champions contro il Mancester City. Ecco perché "ora la necessità di non spremere i titolari deve coesistere con la volontà di tenerli accesi agonisticamente" suggerisce la rosea in proiezione Istanbul.