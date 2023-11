La Gazzetta dello Sport oggi parla di "occasione enorme" per l'Inter per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions e non solo. In ballo ci sono anche i tanti milioni garantiti per il passaggio del turno e tutto quello che ne consegue. E poi sgravare il calendario fitto da due impegni che con la qualificazione ancora in ballo sarebbero gravosi (con Benfica e Real Sociedad) significherebbe pure poter gestire le forze in modo più sereno in chiave scudetto.

Poi, ovviamente, nessuno vuole passare come secondo, anche vedendo le prime degli altri gironi: il primo posto è un altro obiettivo. Oggi Salisburgo, un passo alla volta...