Sta nella difesa il segreto del successo. Anche per la spettacolare Inter di Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo le titubanze di Genova all'esordio, i campioni d'Italia sono tornati agli standard a cui avevano abituato e i numeri sono lì a sottolinearlo: 5 tiri subiti dai genoani, 4 dal Lecce e appena 1 con l'Atalanta. Sommer, via via, si è sporcato sempre meno i guanti.

I primi mattoni sul vecchio muro, l’Inter li ha rimessi prima di tutto nella testa: Bastoni e compagni, distratti e poco lucidi nell’esordio col Genoa, hanno ritrovato prima di tutto quello spirito battagliero che aveva sigillato il reparto nella stagione dello scudetto. Insomma, per la rosea ormai i nerazzurri sono tornati a regime e, se in attacco trovare la via del gol non è mai stato un problema, è in difesa che si notano i miglioramenti. La condizione fisica, fisiologicamente non ancora al top, farà il resto.

Peraltro, dettaglio non di poco conto, ad eccezione di Bastoni, tutti i centrali nerazzurri sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile durante questa sosta. Un ulteriore assist per continuare nella costruzione del muro.