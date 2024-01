Ieri l'Inter si è allenata allo stadio 'Prince Turki Bin Abdul Aziz' di Riyad e Inzaghi ha potuto constatare l'ottimo livello del gruppo, finalmente compatto come non si vedeva da tempo. Unico assente il lungodegente Cuadrado. Anche per questo, non si escludono rotazioni tra il match con la Lazio e quello eventuale della finalissima. Ma al momento testa solo alla partita di domani.

Secondo la Gazzetta dello Sport, nel primo match non dovrebbero però esserci sorprese: dentro l'undici che ha stravinto a Monza, con l'unica eccezione di Acerbi per De Vrij. L'unico dubbio riguarda l'esterno destro: Dumfries sta meglio e insidia Darmian. Poi, in caso di finale raggiunta, si valuterebbero le energie.