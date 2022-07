Seconda amichevole pre-stagionale per l'Inter, in campo questa sera a Ferrara per sfidare il Monaco. Mercoledì ad Appiano si sono rivisti De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Barella, Brozovic, Sanchez e Dimarco che saranno regolarmente a disposizione, mentre Skriniar non viaggerà "un po’ a causa del mercato, un po’ perché recupera da un infortunio", scrive La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda la formazione, la rosea di chiede se Inzaghi voglia puntare ancora una volta sul Tucu Correa come trequartista. Di certo avrà il primo spazio stagionale Edin Dzeko, anche se non dall'inizio dove si rivedrà di nuovo la LuLa.