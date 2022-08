"Che non di sola Lu-La possa vivere l’Inter è stato il destino beffardo a ricordarlo: la distrazione alla coscia sinistra di Lukaku complica il settembre in arrivo, ma impone fiducia per tutto il variegato mondo di attaccanti che spalleggia il belga, a partire dal gemello Lautaro". La Gazzetta dello Sport sottolinea la forza del reparto offensivo di Inzaghi anche senza Big Rom. Ieri la dimostrazione in campo contro la Cremonese, con addirittura anche Lautaro partito dalla panchina per dare spazio a Correa e Dzeko. "Con il tocchetto comodo dell’1-0 il Tucu è arrivato già a due gol in questa stagione, un terzo dell’intero bottino 2021-22. Considerando anche lo scorso campionato, ne ha messi in fila quattro nelle ultime quattro di A, dopo 18 di fila senza gioire. Dzeko non ha avuto uguale fortuna, ma ha passato l’intera partita in campo con una missione precisa: ricordare al popolo nerazzurro che era lui l’uomo scelto per il post-Lukaku. E che può assolvere al ruolo in questo settembre", si legge. Poi l'ingresso del Toro, che ha chiuso i conti da par suo. Insomma, c'è Inter anche senza Lu-La...