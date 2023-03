Grave lutto nel settore giovanile Inter. Venerdì notte, in un incidente, è morto il 26enne Alessandro Dallatorre di Segrate: era dirigente accompagnatore dei più piccoli, quelle Pre-Agonistica. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Dallatorre è morto alla guida, in una galleria della Statale che unisce Lecco a Ballabio: "Si è scontrato frontalmente con un’utilitaria guidata da una 24enne, che non sarebbe in pericolo di vita. Per il lutto l’Inter ha sospeso le attività preagonistiche e oggi le U16 e 17 osserveranno un minuto di silenzio e scenderanno in campo con il lutto al braccio".