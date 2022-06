Il Monza sta preparando un mercato di livello per non farsi trovare impreparato al debutto in Serie A. E sono tanti gli interisti ed ex interisti nel mirino di Galliani e Berlusconi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, occhi su Andrea Ranocchia per la difesa e Antonio Candreva per il centrocampo, oltre all'idea Stefano Sensi. "Il Monza prova a impostare i primi due colpi di mercato e i pensieri vanno a due giocatori esperti che insieme sommano 647 presenze in Serie A (215 Andrea e 432 Antonio)", conferma la rosea.