Martinez, ma non solo. Com'è noto, infatti, Inter e Genoa non termineranno i dialoghi con la chiusura dell'operazione che porterà lo spagnolo a Milano.

In ballo resta sempre il nome di Albert Gudmundsson, attaccante che tanto piace a Inzaghi, visto come il completamento ideale del prossimo reparto offensivo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l'islandese è un obiettivo dichiarato dei nerazzurri, ma tutto passa dall'uscita di Marko Arnautovic.