Filip Stankovic si sta imponendo nella difficile stagione a Genova con la Samp e il suo nome piace anche a diverse squadre di Serie A.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a conferma della nostra esclusiva di ieri (RILEGGI QUI), il suo profilo in particolare viene seguito dall'Empoli per il post-Caprile (tornerà al Napoli). Stankovic è in prestito con la formula del diritto di riscatto in caso di salvezza e controriscatto (500mila euro) da parte dell’Inter: l’investimento eventuale dei liguri è stato fissato in 5 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe farlo maturare in Serie A e la piazza toscana pare quella preferita dai dirigenti nerazzurri visti i buoni rapporti tra club.