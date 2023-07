Il calendario della Serie A potrebbe conoscere una nuova conformazione. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nonostante la fumata nera di ieri si procede in maniera piuttosto spedita. L'idea che sta prendendo piede è quella del weekend lungo, da venerdì al lunedì, come scelta fissa. Le partite della domenica alle 15 resterebbero soltanto due.

Quanto ai broadcaster, resterebbe l'idea con Dazn che avrebbe tutte le gare in esclusiva, Sky Sport con alcune gare in co-esclusiva e Mediaset nuovo ingresso per la gara in chiaro. In alternativa potrebbe esserci un duopolio con Dazn broadcaster e Mediaset che proporrebbe l'offerta in chiaro per il sabato sera. "Ma questa parte potrebbe, anche su questo si sta studiando, essere addirittura più ricca, con più di una gara. E le quattro serate, anziché tre, potrebbero essere lo strumento per questo ulteriore cambiamento. Fino a presidiare, nelle settimane delle Coppe, praticamente tutte le serate", riporta la rosea.

In termini di ricavi l'obiettivo è difendere il minimo dei 930 milioni di euro guadagnati nell'ultimo bando, magari andando anche un pizzico oltre. Altrimenti resta aperta l'ipotesi del canale autoprodotto dalla Lega Serie A.