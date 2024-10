Si parlava di "crisi" ed ecco che Marcus Thuram piazza la tripletta. Un paio di testa e una girata: tre reti per abbattere il Torino e rilanciare l'Inter in classifica, dando continuità dopo il successo di Udine e quello con la Stella Rossa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, questa prima tripletta interista ha riaffermato l’immagine che si sta costruendo, da aiutante del re a nuovo occupante del trono, il tutto alla media “lautariana” di un gol a partita. E la capocciata con la quale apre il tabellino è un gesto tipico del centravanti, cosa alla quale il francese non aveva abituato. Segno dei tempi che cambiano.

L'unica altra tripletta in carriera l’aveva segnata una vita fa e in ben altro contesto: con la maglia del Borussia Mönchengladbach contro l’umile Oberachern in Coppa di Germania il 31 luglio 2022.