Come rivelato ieri dal report annuale della Figc, è la Juventus ad aver pagato più soldi agli agenti nel 2024, sfiorando i 34 milioni di euro (33,989). Al secondo posto di questa classifica c’è l’Inter, che nel 2024 ha versato nelle tasche degli agenti quasi 25 milioni di euro (24,737), mentre al terzo posto c’è il Napoli, con più di 18 milioni di euro (18,184).

Sui nerazzurri, la Gazzetta dello Sport puntualizza: "Tra gennaio 2024 e la scorsa estate, i pagamenti del club nerazzurro verso i procuratori sono stati 30, compresi quelli riferiti ai rinnovi di contratto come quelli di Nicolò Barella e di Denzel Dumfries. Non sono stati raggiunti i picchi del 2023, quando per Marcus Thuram l’Inter arrivò a spendere di commissioni per i procuratori (l’agenzia Sport Cover) ben 8 milioni, che erano serviti per anticipare la nutrita concorrenza visto che l’attaccante francese si svincolava dal Borussia Moenchengladbach. L’Inter ha inserito il polacco Piotr Zielinski nella sua rosa in estate, ma aveva già bloccato da tempo il centrocampista polacco, che a gennaio 2024 si era svincolato dal Napoli. Alla fine i nerazzurri hanno versato 2,1 milioni a Bartlomiej Bolek, procuratore e connazionale di Zielinski entrato spesso nel mirino di Aurelio De Laurentiis".