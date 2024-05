Mentre la questione societaria continua ad attanagliare le menti dei milioni di tifosi interisti, Inter-Lazio di questo pomeriggio fungerà da anestetico: ad accogliere le squadre ci sarà una "coreografia immensa a tema tricolore, su tre livelli e capace di coprire l'intero stadio di San Siro" che farà da cornice al capitano, nonché capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez che a fine gara solleverà la coppa del ventesimo scudetto della storia dell'Inter.

"A coppa consegnata, il microfono passerà nelle mani di Ligabue, rocker di stretta osservanza nerazzurra" che intonerà "Urlando contro il cielo", da anni colonna sonora del Meazza nell'immediato post-gol dell'Inter - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Dopo Ligabue toccherà a Tananai, altro noto tifoso della Beneamata, "che un attimo prima di salire sul palco di Sanremo chiedeva 'che stanno facendo i ragazzi di Simone?'. Ma non è finita, quantomeno per la squadra di Inzaghi che per domani ha in programma una grande cena conclusiva. Al Castello Sforzesco l'Inter tutta, dipendenti, ospiti, squadra, staff, e dirigenti assisteranno inoltre all'esibizione del trio Rose Villain-Madame-Tananai, autori della hit scudetto 'Ho fatto un sogno'. Altro brindisi al tricolore, mentre il club è seduto su un vulcano".