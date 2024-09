Tegola pesante per Fonseca: si ferma Bennacer e l'infortunio non è banale. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, per il centrocampista rossonero si teme una lesione di terzo grado al polpaccio e conseguente stop di circa 3 mesi.

L'infortunio è avvenuto durante un allenamento con l'Algeria. Un grosso problema per il tecnico milanista che adesso resta con gli uomini contati in mezzo al campo. Considerando che Loftus-Cheek viene impiegato sulla trequarti, per la mediana restano Fofana, Reijnders e Musah per due maglie.

E allora attenzione al ritorno di fiamma per Rabiot, ancora senza squadra.