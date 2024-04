Non solo Lautaro. L'Inter, da tempo, è al lavoro anche per prolungare il contratto di Nicolò Barella, vicecapitano e leader della squadra di Inzaghi al pari dell'argentino.

Come ha già avuto modo di spiegare il presidente Zhang, le tempistiche non sembrano essere brevissime, ma l'accordo non pare in discussione considerando la volontà comune di proseguire insieme. E l'idea della dirigenza è quella di chiudere ogni pendenza contrattuale entro l'inizio della prossima stagione per non partire con "casi" aperti.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, sul fronte Barella sono stati compiuto passi avanti probabilmente decisivi durante la trasferta di Champions a Madrid, quando ci fu il summit con l'entourage del centrocampista. In quel contesto l'accordo tra il club e il centrocampista è stato sostanzialmente raggiunto: 7 milioni di euro netti di stipendio tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili, più altri legati agli step di squadra, fino al 2029.