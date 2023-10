Il Corriere della Sera pubblica oggi uno stralcio della delibera con cui il Comune di Milano ha annunciato ricorso al Tar della Lombardia contro la decisione della Soprintendenza di porre un vincolo sullo stadio Meazza.

"È interesse del Comune impugnare i suddetti atti e pareri in quanto gli stessi limitano notevolmente, ancor prima della formale apposizione del vincolo, le possibilità di interventi edilizi sullo stadio, con conseguenti pesanti ricadute economiche in termini di spese di gestione e di conservazione forzata del bene". Secondo il Comune gli atti "appaiono illegittimi in quanto il parere della Commissione regionale risulta del tutto privo di motivazione, mentre il parere della Soprintendenza Archeologica si risolve in una mera enunciazione di elementi architettonici, avulsa dal contesto, fortemente modificato dalla costruzione del terzo anello che interferisce con il secondo, vanificando la percezione degli elementi compositivi e ponendosi come elemento identitario dello stadio".