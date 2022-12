Bisognerà attendere qualche giorno per rivedere in campo Lautaro Martinez ad Appiano Gentile. Il giocatore argentino in questo momento è in patria, ha festeggiato con i compagni, col popolo argentino, con la famiglia il trionfo al Mondiale in Qatar e ora si godrà qualche giorno di riposo mentale e fisico. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, tornerà a Milano soltanto negli ultimi giorni di dicembre, il che rende complicata la sua presenza da titolare il 4 gennaio col Napoli.