Napoli e Inter affronteranno nel weekend delle rispettive bestie nere. La Lazio lo è stata di recente per i partenopei, battuti due volte su due in stagione. La Juventus lo è storicamente a Torino, dove l'Inter ha vinto una volta negli ultimi undici anni e con cui non fa 4 risultati utili di fila in trasferta dal 1980 (oggi siamo a tre).

Inzaghi ha vinto quattro volte su otto contro Motta, ma l'ultima volta è stato un 4-4 con tanto amaro in bocca. Già nel 2023 il tecnico, oggi alla Juventus, aveva fermato i nerazzurri alla guida del Bologna. Di allora l'ultima doppia sconfitta consecutiva in trasferta di Inzaghi, che perse anche a La Spezia e oggi è reduce dal ko a Firenze. Motta ha anche eliminato, sempre col Bologna, l'Inter dalla Coppa Italia dell'anno scorso.