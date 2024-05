Anche il Corriere della Sera prova a dare la sua ricostruzione della sequenza di episodi che hanno portato alla rottura tra Steven Zhang e il fondo Oaktree, con quest'ultimo pronto da martedì a prendersi il pacchetto di maggioranza dell'Inter. Ricordando che una delle clausole del contratto stipulato nel 2021 per la concessione del prestito a Grand Tower, la società con la quale Zhang controlla il club nerazzurro, prevedeva che il fondo californiano potesse incamerare una parte del prezzo di cessione del club, che Oaktree si attendeva in questi tre anni. Ma nessuno di coloro che si sono fatti avanti presentava condizioni soddisfacenti per convincere Zhang. Il tempo è passato e si è arrivati all'eventualità di sottoscrivere un nuovo prestito col fondo Pimco, saltata perché la manovra andava secondo alcune ricostruzioni contro le clausole che non permettevano al presidente di compiere atti che potessero ridurre il valore del club, come appunto contrarre un nuovo debito.

La situazione, qualora si verificasse lo scenario ormai da tutti dipinto, potrebbe secondo il CorSera avere ripercussioni sulle questioni nel breve termine come i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella; però, i conti nerazzurri sono in miglioramento, sono già arrivati dal mercato Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l'unica impellenza è una punta che possa sostituire Alexis Sanchez. E anche la tournée cinese è confermata. L'Inter, insomma, va avanti.