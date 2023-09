"È come se prima di iniziare a prendere il ritmo, la nuova Inter fosse chiamata a regolare qualche conto ancora in sospeso. Il Monza, battuto alla prima giornata, era una delle due squadre assieme alla Juve che i nerazzurri non erano riusciti a battere l’anno scorso: la sconfitta a San Siro del 15 aprile fu l’ultima prima della Grande Cavalcata degli ultimi 50 giorni, tra campionato e Champions. Adesso tocca alla Fiorentina, che l’1 aprile rese ancora più profonda la crisi in campionato degli inzaghiani, quando l’Inter tirava in porta 25 volte a partita e poi se andava bene pareggiava". Lo sottolinea oggi il Corriere della Sera a poche ore dal match di San Siro contro la squadra di Italiano.

"In particolare l’Inter ha spesso sofferto le transizioni veloci della Fiorentina: quella di Inzaghi, dopo le tre retrocesse, è stata la squadra che ha subito più gol in contropiede, problema che finora non si è ripresentato e Sommer ha dovuto fare una sola vera parata in 180’, a Cagliari", si legge.