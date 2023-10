Domani San Siro contesterà Romelu Lukaku, mentre nelle prossime settimane la Roma farà di tutto per trattenerlo nella Capitale. È quanto sostiene il Corriere della Sera tra le pagina della sua edizione odierna. Al momento il belga è in prestito dal Chelsea (che ha incassato 5 milioni per lasciarlo a Trigoria fino al termine della stagione): per abbassare la clausola rescissoria di 43 milioni, che vale per tutti i club, la Roma potrebbe inserire nell’affare Tammy Abraham, ancora ai box per infortunio.