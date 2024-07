Simone Inzaghi è atteso oggi a Milano di ritorno dalle vacanze estive. Come racconta il Corriere della Sera, da due mesi l'Al Nassr è in pressing sul tecnico interista. La proposta, come emerso già nella giornata di ieri, è di 20 milioni a stagione. Il tecnico vuole l'Inter ma, si legge ancora sul quotidiano, chiede un cospicuo aumento.