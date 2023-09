La sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo è senza dubbio stata inattesa e in parte ha messo in discussione tutte le indicazioni positive della prima parte di campionato, con le 5 vittorie consecutive. Secondo il Corriere della Sera, contro gli emiliani la squadra è parsa in difficoltà sia fisica sia mentale, sia in difesa sia in attacco.

Un segnale non confortante, visto che è ancora fine settembre. Serve subito una svolta, per tornare a fare punti in campionato e per non sbagliare la sfida casalinga di martedì contro il Benfica che, dopo il pareggio contro la Real Sociedad e la sconfitta dei lusitani contro il Salisburgo, può essere già decisiva.