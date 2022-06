Oggi pomeriggio alle 14.30 è in programma l'assemblea di Lega Serie A in seconda convocazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si parlerà di diritti tv, ma anche dell'indice di liquidità. "Giovedì le sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni valuteranno e in giornata si esprimeranno in merito al ricorso presentato dalla Lega di A - si legge - . Secondo la documentazione presentata la scorsa settimana dai club, in quattro (Lazio, Bologna, Lecce e Spezia) non hanno l’indice in regola. Tre hanno ricapitalizzato, la Lazio di Lotito aspetta la sentenza del Collegio".