Si ricomincerà questa sera dal 17' di Fiorentina-Inter e secondo il Corriere della Sera le condizioni delle due squadre saranno un po' diverse rispetto a quel 1° dicembre. La Viola ha smarrito un po' di certeze, l'Inter ha trovato il Napoli sulla strada dello scudetto.

Inzaghi sa di non potersi permettere passi falsi, dopo aver rischiato domenica scorsa di finire a -6 da Conte. Nel recente ruolino di marcia i nerazzurri vantano quattro vittorie di fila a Firenze e in questo campionato hanno vinto le ultime sette in trasferta prima del derby.

In compenso ogni tanto si prende qualche pausa, soprattutto negli scontri diretti contro Napoli, Juve e Milan e c'è un po' di stanchezza dopo 7 partite in 21 giorni. Inzaghi dovrebbe insistere coi titolari, turnover quindi al minimo con Bisseck e Carlos Augusto per Pavard e Dimarco, ma sono in preallarme Frattesi e Taremi.