Saranno giorni movimentati per l'Inter, a prescindere dalla trattativa per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Questo scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui "in settimana ci sarà un altro contatto con gli agenti di Dybala, tutto è definito: 4 anni a 6 milioni netti a stagione più 1 di bonus, mancano piccoli dettagli".