I problemi riscontrati ieri da Dazn hanno innervosito non poco i tifosi, ma anche i club di Serie A. "Nella turbolenta serata i vertici della Lega hanno avuto contatti con i manager di Dazn che si sono giustificati spiegando che la maggior parte degli spettatori ha avviato le procedure di autenticazione negli stessi minuti, da qui i problemi di connessione. Per la Lega la spiegazione non viene considerata esaustiva e valuta un’azione legale per danno di immagine", si legge oggi sul Corriere della Sera.