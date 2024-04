Aurelio De Laurentiis sta lavorando al piano per portare Antonio Conte al Napoli. Ne scrive oggi il Corriere della Sera. Il presidente, in via non ufficiale, si dice addirittura ottimista sull'esito dell'operazione.

Conte non allena da un anno e mezza e ha voglia di tornare. Ha fame e vuole una nuova sfida. Si sta informando coi giocatori che conosce e che conoscono a loro volta l'ambiente partenopeo. De Laurentiis vuole una persona dal carattere deciso verso i giornalisti e la società. Che sopporti le pressioni e risponda alle critiche. Rivede in Conte, il presidente del Napoli, quel che vide in Spalletti. Si aspetta solo una risposta di Conte, ma c'è già una bozza di offerta per un contratto da 6, massimo 7 milioni l'anno.

Quanto alla costruzione della squadra, Conte vuole partecipare alla costruzione della squadra, non imporre le sue idee e con Manna, si legge, c'è connessione. Le alternative? Calzona, Italiano e Farioli.