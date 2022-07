"Il lungo braccio di ferro è cominciato" si legge sul Corriere della Sera che parla di derby già a luglio. "Il Milan campione d’Italia, ancora indietro sul mercato" vince la sua amichevole, al contrario dell' Inter che si ferma ad un pareggio per 2-2. Ma "i risultati contano poco a questo punto della stagione . I cantieri sono stati appena aperti. Da qui in avanti si farà sul serio. Un derby infinito in cui bisognerà bruciare le tappe - si legge sul quotidiano milanese -. Sul campo e nelle trattative".

I nerazzurri sono più forti e completi rispetto alla scorsa stagione e si godono, peraltro, il ritorno di Big Rom che Inzaghi deve ancora riaccendere come "faceva Conte e dovrà gestire una rosa ampia, muovendo le pedine nel modo giusto. L’anno scorso proprio i cambi contro il Milan gli sono costati un pezzo di scudetto". Rosa ampia, lo sa bene Paulo Dybala, il giocatore tanto agognato dalla piazza nerazzurra, che continua ad invocare l'ex Juventus. "Compraci Dybala" cantano gli interisti anche a Ferrara, dove intanto l'Inter viene gelata da una 'bruciante' partenza degli avversari che regalano alla squadra milanese una brutta mezzora. "L’Inter potrebbe lasciarsi andare, in fondo è calcio d’estate, e invece trova l’orgoglio per rimontare con i gol dei centrocampisti: Gagliardini e Asllani" scrivono i colleghi del Corsera che parlano di "un pari da non buttare via considerando tutto".