Il Corriere della Sera riporta le sensazioni del fine settimana per quel che riguarda le prestazioni dei centravanti di Inter, Milan e Juventus. In ripresa Romelu Lukaku. "Ha sbagliato dei gol facili ma si è sbloccato e sembra in crescita dal punto di vista atletico", riporta il quotidiano, secondo cui a Lecce è plausibile pensare di vedere il belga in buone condizioni.