Il pezzo di mercato del Corriere della Sera dedicato ai movimenti dell'Inter riporta non solo delle trattative per Dybala e Lukaku, ma anche di quelle per il centrocampo, dove i nerazzurri puntano su profili futuribili. Come Kristjan Asllani, ventenne talento albanese dell'Empoli. "Nel giro di 3-4 giorni arriverà l’annuncio dell’acquisto di Asllani, fra i migliori talenti dell’ultima stagione, in prospettiva nuovo direttore d’orchestra dell’Inter, subito vice Brozovic: all’Empoli circa 10 milioni", riporta il quotidiano. Sempre a centrocampo, però, "occhio a Ederson, centrocampista brasiliano che piace molto ad Ausilio e Marotta".