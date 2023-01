Oggi a Cremona i nerazzurri dovranno rinunciare a Barella e Skriniar: al loro posto sono favoriti Asllani e Darmian. "In attacco non c’è tempo per verificare se il complesso rodaggio di Lukaku dà segnali positivi e quindi il belga partirà quasi certamente dalla panchina - scrive il quotidiano generalista -. Nei pochi spezzoni fatti nel 2023 l’attaccante interista non si è certo dimostrato uno spacca partite, anzi. Anche se a ottobre, prima dell’ennesimo riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice al bicipite femorale sinistro che lo tormenta da agosto, un gol da subentrato in Champions lo aveva fatto. In totale, coppe comprese, la contabilità è davvero misera: 369 minuti, 2 reti. Il Mondiale è stato un flop assoluto e solo la prima ora contro il Napoli aveva illuso l’Inter di aver trovato il suo uomo in più: adesso anche il rinnovo del prestito annuale con il Chelsea è da valutare. Ma dipende tutto da Lukaku, che per la prima volta in carriera ha dovuto affrontare malanni così continui, accumulando rabbia ma anche tanta fame".