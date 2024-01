La vicenda risale alla serata dell’Epifania, giorno in cui l’Inter ha battuto il Verona a San Siro tra le tante polemiche arbitrali, e la location è quella dell’Hollywood, discoteca in Corso Como a Milano. La notizia era stata riportata ieri dal Corsera edizione veneta e viene rilanciata oggi dal Corriere dello Sport: un uomo di origini friulane ha denunciato due giocatori dell’Inter per una lite scoppiata attorno alle 4 del mattino, quando i calciatori lo avrebbero portato fuori dal locale tirandolo per un braccio. Il motivo scatenante sarebbero state foto e video girati all’insaputa in momenti privati nel corso di una festa, tanto che all’esterno i due nerazzurri l’avrebbero costretto a consegnare il cellulare per controllare se effettivamente ci fosse del materiale non autorizzato.

Uno dei due giocatori - secondo il racconto che si legge sul quotidiano romano - avrebbe detto "Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me". Inoltre all’uomo, prima di lasciarlo andare e dopo avergli chiesto per quale squadra tifasse, sarebbe stato chiesto di pronunciare anche un "Milan merda".



Ecco le parole degli avvocati del denunciante, Francesca e Stefano Tutino: "Trovandosi in difficoltà, anche dal punto di vista numerico il nostro assistito ha subito la situazione senza opporre resistenza. Sono stati controllati sia le foto personali sia i profili social e non è stato trovato nulla perché non c’era effettivamente nulla. Il nostro assistito ha subito un atteggiamento da bulli ed è stata violata la sua privacy".