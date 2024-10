Dopo il ritorno a gol di Lautaro e le prime gioie stagionali di Arnautovic e Taremi, l'Inter aspetta il ritorno nel tabellino di Marcus Thuram. Partito con il botto con quattro reti tra Genoa e Atalanta (due doppietta), il francese è ora a secco da un mese. Certo, ha comunque inciso in altro modo (vedi l'assist a Udine), ma Tikus vuole tornare al gol e diventare ancora più bomber, crescendo anche dal punto di vista realizzativo. Insomma, come sottolinea il Corriere dello Sport, "è tempo insomma di rompere l’astinenza" e la prima occasione è il match contro il Torino di questa sera. Con una novità rispetto all'inizio della stagione che potrebbe aiutarlo: la condizione fisica in netta crescita di Lautaro, suo compagno di reparto.