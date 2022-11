Anche il Corriere dello Sport annuncia il rinnovo imminente di Milan Skriniar. "Skriniar ha deciso di restare all’Inter. Preferisce proseguire la sua carriera in nerazzurro, piuttosto che cedere al corteggiamento del Paris Saint Germain, e chissà in una piazza che gli genera più incognite che certezze - si legge -. Si tratta sostanzialmente di una scelta di vita, che coinvolge pure la sua famiglia, visto che nemmeno la compagna Borbora vuole lasciare a Milano. Tutto fatto anche per il rinnovo, quindi? In realtà, no. Manca l’intesa economica sul nuovo contratto. Ad ogni modo, un percorso è stato ormai tracciato. Ed è per questo motivo che, quando interrogato sull’argomento, ultimamente Marotta ha manifestato grande ottimismo".